影／豐原下水道工程意外5人送醫 疑一氧化碳過高釀禍

台中市豐原區豐原大道自來水下水道工程今天下午發生工安意外，一名工人在8公尺深水下道施工時疑一氧化碳濃度過高意識不清，其他工人見狀下去救人，但下水道溫度高，面積小無法救出而通報台中市消防局，派出大批人員到場搶救，消防人員背空氣瓶到下水道拉出昏迷工人，共有5人送醫，意外原由仍在調查中；台中市勞檢處表示，已派人檢查處理，會要求停工改善。

台中市消防局派人員到場時已有3人獲救，其中2人意識模糊，救助車要將下水道工人吊掛上路面，人員先背空氣瓶下到下水道，坑道一氧化碳濃度高，下面工人已意識不清；被送醫工人包括2名台灣勞工，3名越南移工；救災指揮官說，下水道最下面二層工作井，共有8公尺深，面積小，溫度高，搶救人員也要顧及自己安全，以免空氣瓶量不足。

台中市消防局今天下午2 時47分獲報，豐原區豐原大道五段和水源路交叉路口下水道工程救助案件，派遣第一大隊、轄區豐原分隊等共計 6 個單位，出動各式消防車 10輛、救護車 5輛、消防人員 31名，現場由組長黃凱偉擔任指揮官。

現場為台灣自來水公司中區工程處豐原大道環狀埋設管線工程，消防人員獲報後立即趕往現場搶救。傷者計5名，39歲男性移工意識清醒，送至衛福部豐原醫院。42歲移工意識昏迷，送至台中慈濟醫院。48歲台灣工人意識昏迷，送至衛楅部豐原醫院。39台灣工人意識清醒， 送至豐原醫院。另一名移工，年齡不詳，意識清楚送往台中慈濟醫院。

豐原區豐原大道自來水公司下水道工程今天發生工安意外，5人送醫。記者游振昇／攝影

豐原區豐原大道自來水公司下水道工程今天發生工安意外，5人送醫。記者游振昇／攝影

豐原區豐原大道自來水公司下水道工程今天發生工安意外，5人送醫。記者游振昇／攝影