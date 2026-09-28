高雄情侶失聯家屬通報協尋 警50分鐘後尋獲車破窗發現2人已死亡

廖姓男子與柯姓女友中秋連假和家人失聯，家屬徹夜聯繫不到廖男，今天中午向前鎮警分局報案，警方透過車辨系統追查，發現座車在左營區洲仔東街一帶，通報左營警分局協車，50分鐘後尋獲車，發現2人坐在車中沒反應，警消破窗驚見2人已明顯死亡。

左營警分局今天下午1時許接獲前鎮警分局通報指接獲廖姓男子（31歲）家屬報案，指廖男和柯姓女友（29歲）同居在外，但中秋連假收假前夕聯絡不到人，擔心2人安危，通報警方協尋。

警方調閱車辨系統，以車追人，後發現廖男座車出現在左營區洲仔東街一帶，於是通報左營警分左營派出所協助尋車。

警方於1時50分發現廖男座車停在路邊停車格，趨近車身見廖、柯2人坐在前方，多次敲車窗2人均無反應，緊急破窗後，驚見2人在車中發生憾事，已明顯死亡，119救護人員未送醫。

警方隨即通知鑑識人員到場採證，經初步檢視2死者身體無明顯外傷，且車內無打鬥痕跡，後續依規定報請檢察官相驗，以進一步釐清死亡原因及相關案情。

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