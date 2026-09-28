楊梅區一名83歲陳姓老翁騎機車外出購買中秋烤肉用品，返家途中卻忘記機車停在哪裡。圖：讀者提供

桃園市楊梅區一名83歲陳姓老翁昨(27)日上午8時30分許，騎機車外出購買中秋烤肉用品，返家途中卻忘記機車停在哪裡，著急地向楊梅警分局求助。警方獲報前往老翁曾經過的地點搜尋，派出所內員警也調閱監視器逐一比對，終於在武營街找回老翁的愛車，結束這場驚魂。

楊梅派出所在武營街找回老翁的愛車，結束這場驚魂。圖：讀者提供

楊梅派出所表示，老翁昨天早上至派出所求助，稱他將機車停放於楊梅區中山路附近後，便去購買中秋節烤肉用品，待準備返家時卻一時想不起機車停放位置，焦急之下遂向警方尋求協助。

警方獲報後立即協助尋找，巡邏警員邱智祥與王秉騏先行前往附近街道搜尋，同時由警員陳柏蒼調閱路口監視器，逐一比對老翁行經路線及相關影像，經查證後確認機車實際停放於武營街，警方立即陪同老翁前往查看，順利尋回機車，老翁對警方積極協助深表感謝。

楊梅分局表示，警方秉持為民服務精神，對於民眾的求助均會積極協助。警方也提醒民眾，外出停車後可記下停車位置或利用手機拍照留存，以免返家時一時忘記停車地點，增加尋車困擾。

本文章來自《桃園電子報》。原文：差點無法回家烤肉！楊梅翁買完食材找嘸機車 警調電眼協尋