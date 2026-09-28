快訊

自來水管線工程意外 地面3人意識不清、1人還在地下待救

范冰冰、范丞丞遭追債3億 大陸影視公司怒喊：范小姐請還錢

驚！比爾蓋茲警告 AI落入惡人之手「足以殺死10億人」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北婦疑不熟路況逕自左轉擦撞淡海輕軌列車 恐罰1800元還要賠車損

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北淡海輕軌今天發生車禍事故。59歲曲姓婦人下午1時許開車行經淡水區濱海路時疑因不熟路況，未依路口號誌行駛逕自左轉，與行經的輕軌列車發生碰撞，造成轎車及輕軌列車毀損，所幸並無人員受傷。警依道交條例開罰，最高可處1800元罰款。

淡水警方今天下午1時許接獲報案，淡水區濱海路1段306巷口有轎車與淡海輕軌發生交通事故。警員趕抵現場經查，肇事的曲婦今午駕駛休旅車外出，行經該處時疑因不熟路況，未依路口號誌行駛逕自左轉，與直行的淡海輕軌列車發生碰撞，所幸並無人員受傷，但卻造成輕軌列車輕微毀損。

警方發現曲婦並無酒駕、毒駕，確切肇事原因及責任歸屬仍待釐清，至於曲婦違規部份則依道路交通管理處罰條例第48條第2項：汽車駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示依法開罰，最高可處1800元罰款。

曲婦行經該路口時逕自左轉。記者黃子騰／翻攝
曲婦行經該路口時逕自左轉。記者黃子騰／翻攝

曲婦駕駛這輛休旅車與輕軌列車發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
曲婦駕駛這輛休旅車與輕軌列車發生碰撞。記者黃子騰／翻攝

淡海輕軌 新北 淡水

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

毒酒駕？BMW連撞路旁12輛機車肇事逃逸 警通知開罰駕駛人

影／台中北區單車一迴轉闖禍了…機車連環撞轎車 肇事單車男溜了

國3遊覽車疑恍神撞護欄！41乘客中6人擦挫傷 駕駛2小時後才報案

方向燈太早打嫌很吵！女駕駛紅燈剩9秒才開 網友吵翻：寧可全程打

相關新聞

毒酒駕？BMW連撞路旁12輛機車肇事逃逸 警通知開罰駕駛人

一輛BMW白色汽車今上午行經台北市大安區忠孝東路，衝撞人行道上建築廢料後，連撞停放路旁的12輛機車及1輛YouBike自行車，肇事逃逸；警方不排除駕駛人毒、酒駕，將通知到案說明，依道路交通管理處罰條例舉發。

影／台中北區單車一迴轉闖禍了…機車連環撞轎車 肇事單車男溜了

台中市北區柳川東路四段近五權路昨晚發生一起連環車禍，一名單車騎士疑似行經路段時迴轉，與同向直行的薛姓女子所騎乘機車發生碰撞，機車隨後再撞上路旁停放的轎車。薛女手、腳部輕微擦挫傷，單車騎士卻在警方到場前逃逸，警方已掌握線索、通知其到案說明。

中部知名水樂園遊客昏迷急救不治 相驗結果：疾病自然死亡

中部知名水樂園昨天一名緬甸籍遊客在淺水區昏迷，現場人員急救後送醫搶救仍無效；樂園今天說明，檢察官相驗結果，遊客是因疾病自然死亡，家屬感謝現場救生員們，樂園對此深感遺憾，另涉及遊客個人及其家屬之隱私，不便透露相關細節。

台中機場二旅客為了關東煮排隊互嗆 航警勸阻一人準時搭機一人改下班

中秋連假機場搭機旅客多，台中國際機場大廳昨天有二名旅客在超商爭執，二人為了關東煮排隊問題互嗆，航警到場勸阻，一人準時搭機，一人延誤到搭機時間，改搭下班飛機；台中航警所長張智榮表示，二人沒有傷害行為，互不提告。

中秋收假前傳悲劇！高雄3國中男生大湖抽水站攔砂壩戲水 1人落水失蹤

中秋連假收假前夕傳悲劇，3名就讀國二的男學生今天下午前往高市湖內區田尾里大湖抽水站攔沙壩戲水，傳出1名13歲男生不慎沉入水中後失蹤，消防局出動6車2艇12人前往搶救，目前尚未找到失蹤的學生。

豐原自來水工程意外 地面3人意識不清、1人還在底下待救

台中市豐原區豐原大道五段和水源路的路口今天發生工程意外，據民眾報案表示，疑似為自來水公司下水道管線工程，初步了解有4名工人身體不適意識不清，其中3人已在地面，還有1名在底下待救尚未上來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。