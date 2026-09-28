新北婦疑不熟路況逕自左轉擦撞淡海輕軌列車 恐罰1800元還要賠車損

新北市淡海輕軌今天發生車禍事故。59歲曲姓婦人下午1時許開車行經淡水區濱海路時疑因不熟路況，未依路口號誌行駛逕自左轉，與行經的輕軌列車發生碰撞，造成轎車及輕軌列車毀損，所幸並無人員受傷。警依道交條例開罰，最高可處1800元罰款。

淡水警方今天下午1時許接獲報案，淡水區濱海路1段306巷口有轎車與淡海輕軌發生交通事故。警員趕抵現場經查，肇事的曲婦今午駕駛休旅車外出，行經該處時疑因不熟路況，未依路口號誌行駛逕自左轉，與直行的淡海輕軌列車發生碰撞，所幸並無人員受傷，但卻造成輕軌列車輕微毀損。

警方發現曲婦並無酒駕、毒駕，確切肇事原因及責任歸屬仍待釐清，至於曲婦違規部份則依道路交通管理處罰條例第48條第2項：汽車駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示依法開罰，最高可處1800元罰款。

曲婦行經該路口時逕自左轉。記者黃子騰／翻攝