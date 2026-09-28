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台東都歷海岸發現男子陳屍岸際 疑為出海失聯4天的漁民

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東縣東河鄉67歲劉姓男子9月25日下午捕魚失聯未返家，陸海空搜尋多日未果，今天中午海巡署人員在都歷天空之境岸際礁石區發現一具男性遺體，死者疑為出海作業失蹤4天的劉男，家人得知消息後悲痛認屍，真正死因待檢警進一步調查釐清。

海巡署第十巡防區25日晚間接獲民眾報案指稱，劉姓男子當天下午與友人出海放籠捕魚，同行友人曾目擊劉男攜帶救生圈游往距岸約100公尺處放網，不久後消失不見，因為對方身上沒有帶手機，友人一直無法取得聯繫，最後報警求助。

家人在沙灘徹夜等待不放棄， 第一三岸巡隊會同警消實施陸空協尋，同時協請周邊作業漁船留意附近海面，結合岸巡人力、無人機及周邊漁船等搜救能量，擴大執行岸際及海域搜索，全力協尋失聯漁民

今日中午左右，民眾通報都歷天空之境岸際礁石區發現一具男性遺體。海巡署第一三岸巡隊人員抵達現場確認真的有一具男性遺體擱淺在礁石區，依據死者特徵，通知日前在隆昌沙灘失蹤的漁民家屬前往現場確認身分，家屬初步確認無誤，家人所期待的奇蹟落空，悲痛不已。

台東縣東河鄉劉姓漁民25日在隆昌海域失去蹤影，第一三岸巡隊成立搜救小組，會同警消實施陸空協尋未果。圖／第一三岸巡隊提供
台東縣東河鄉劉姓漁民25日在隆昌海域失去蹤影，第一三岸巡隊成立搜救小組，會同警消實施陸空協尋未果。圖／第一三岸巡隊提供

台東縣東河鄉劉姓漁民25日在隆昌海域失去蹤影，第一三岸巡隊會同警消實施陸空協尋未果。圖／第一三岸巡隊提供
台東縣東河鄉劉姓漁民25日在隆昌海域失去蹤影，第一三岸巡隊會同警消實施陸空協尋未果。圖／第一三岸巡隊提供

漁民 失聯 台東

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