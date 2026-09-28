毒酒駕？BMW連撞路旁12輛機車肇事逃逸 警通知開罰駕駛人

一輛BMW白色汽車今上午行經台北市大安區忠孝東路，衝撞人行道上建築廢料後，連撞停放路旁的12輛機車及1輛YouBike自行車，肇事逃逸；警方不排除駕駛人毒、酒駕，將通知到案說明，依道路交通管理處罰條例舉發。

警方調查，一輛自小客車今上午10時許沿北市忠孝東路3段第3車道往東行駛，向右衝撞人行道上堆積的建築廢料後，往前撞擊分別停放機車停車格及人行道的12輛機車及1輛YouBike，一名男子從駕駛座下車察看車損後，開車駛離現場。

警方獲報前往現場，檢視事故造成機車及YouBike車損，無人受傷，調閱監視器掌握肇事逃逸過程及車輛，將通知駕駛人到案說明，釐清事故發生原因，並依道交條例舉發。

依道交條例第62條第1項，駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕照1個月至3個月。

大安警分局呼籲駕駛人，隨時注意前方路況，若發生交通事故，應立即撥打110報警或採取必要適當處置，切勿逕行離開以免受罰。

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一輛汽車今上午行經台北市大安區忠孝東路，衝撞人行道上建築廢料後，連撞停放路旁的12輛機車及1輛YouBike自行車，肇事逃逸。記者李奕昕／翻攝

一輛汽車今上午行經台北市大安區忠孝東路，衝撞人行道上建築廢料後，連撞停放路旁的12輛機車及1輛YouBike自行車，肇事逃逸。記者李奕昕／翻攝

一輛汽車今上午行經台北市大安區忠孝東路，衝撞人行道上建築廢料後，連撞停放路旁的12輛機車及1輛YouBike自行車，肇事逃逸。記者李奕昕／翻攝

一輛汽車今上午行經台北市大安區忠孝東路，衝撞人行道上建築廢料後，連撞停放路旁的12輛機車及1輛YouBike自行車，肇事逃逸。記者李奕昕／翻攝