快訊

自來水下水道管線工程意外 地面3人意識不清、1人還在底下待救

范冰冰、范丞丞遭追債3億 大陸影視公司怒喊：范小姐請還錢

驚！比爾蓋茲警告 AI落入惡人之手「足以殺死10億人」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中北區單車一迴轉闖禍了…機車連環撞轎車 肇事單車男溜了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區柳川東路四段近五權路昨晚發生一起連環車禍，一名單車騎士疑似行經路段時迴轉，與同向直行的薛姓女子所騎乘機車發生碰撞，機車隨後再撞上路旁停放的轎車。薛女手、腳部輕微擦挫傷，單車騎士卻在警方到場前逃逸，警方已掌握線索、通知其到案說明。

台中市第二警分局表示，昨日晚間6時23分許獲報，柳川東路四段近五權路發生自行車與機車碰撞的交通事故，波及路旁停車格內的轎車，立即派員到場處理。

警方初步調查，單車騎士沿北區柳川東路四段往五權路方向行駛，行經事故地點時疑似迴轉，與同向直行的薛女（21歲）機車發生碰撞，薛女連人帶車再撞擊停放於路旁的自小客車。

薛女經檢測無飲酒情形，傷勢輕微未送醫；單車騎士則於警方抵達前離開現場，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。

第二警分局提醒，發生交通事故後，當事人應依規定停留現場，採取必要安全措施並配合警方處理，切勿任意離去，以免衍生後續法律責任。

警方也呼籲，駕駛人行經路口、路段或車流量較大處所時，均應依規定行駛，轉彎、迴轉前務必提前減速並確認周遭車況，切勿貿然變換行進方向，同時遵守速限、保持安全距離，共同維護道路交通安全。

台中市一名單車騎士昨晚行經北區柳川東路四段近五權路時，突然迴轉，後方薛女機車閃避不及撞上，單車男在警方到場前已離開。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名單車騎士昨晚行經北區柳川東路四段近五權路時，突然迴轉，後方薛女機車閃避不及撞上，單車男在警方到場前已離開。記者陳宏睿／翻攝

台中市一名單車騎士昨晚行經北區柳川東路四段近五權路時，突然迴轉，後方薛女機車閃避不及撞上，單車男在警方到場前已離開。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名單車騎士昨晚行經北區柳川東路四段近五權路時，突然迴轉，後方薛女機車閃避不及撞上，單車男在警方到場前已離開。記者陳宏睿／翻攝

台中 單車 機車 車禍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國3遊覽車疑恍神撞護欄！41乘客中6人擦挫傷 駕駛2小時後才報案

影／台中惡意狂閃大燈、逼車、撞車 騎士攔車自知理虧轉頭就走

影／夜衝武嶺出事！18歲男大生騎機車撞護欄 墜橋6公尺意識不清

影／火花四濺！高雄19歲男騎車亂射鞭炮 中秋夜離譜行徑被拍下場慘了

相關新聞

毒酒駕？BMW連撞路旁12輛機車肇事逃逸 警通知開罰駕駛人

一輛BMW白色汽車今上午行經台北市大安區忠孝東路，衝撞人行道上建築廢料後，連撞停放路旁的12輛機車及1輛YouBike自行車，肇事逃逸；警方不排除駕駛人毒、酒駕，將通知到案說明，依道路交通管理處罰條例舉發。

影／台中北區單車一迴轉闖禍了…機車連環撞轎車 肇事單車男溜了

台中市北區柳川東路四段近五權路昨晚發生一起連環車禍，一名單車騎士疑似行經路段時迴轉，與同向直行的薛姓女子所騎乘機車發生碰撞，機車隨後再撞上路旁停放的轎車。薛女手、腳部輕微擦挫傷，單車騎士卻在警方到場前逃逸，警方已掌握線索、通知其到案說明。

中部知名水樂園遊客昏迷急救不治 相驗結果：疾病自然死亡

中部知名水樂園昨天一名緬甸籍遊客在淺水區昏迷，現場人員急救後送醫搶救仍無效；樂園今天說明，檢察官相驗結果，遊客是因疾病自然死亡，家屬感謝現場救生員們，樂園對此深感遺憾，另涉及遊客個人及其家屬之隱私，不便透露相關細節。

台中機場二旅客為了關東煮排隊互嗆 航警勸阻一人準時搭機一人改下班

中秋連假機場搭機旅客多，台中國際機場大廳昨天有二名旅客在超商爭執，二人為了關東煮排隊問題互嗆，航警到場勸阻，一人準時搭機，一人延誤到搭機時間，改搭下班飛機；台中航警所長張智榮表示，二人沒有傷害行為，互不提告。

中秋收假前傳悲劇！高雄3國中男生大湖抽水站攔砂壩戲水 1人落水失蹤

中秋連假收假前夕傳悲劇，3名就讀國二的男學生今天下午前往高市湖內區田尾里大湖抽水站攔沙壩戲水，傳出1名13歲男生不慎沉入水中後失蹤，消防局出動6車2艇12人前往搶救，目前尚未找到失蹤的學生。

豐原自來水工程意外 地面3人意識不清、1人還在底下待救

台中市豐原區豐原大道五段和水源路的路口今天發生工程意外，據民眾報案表示，疑似為自來水公司下水道管線工程，初步了解有4名工人身體不適意識不清，其中3人已在地面，還有1名在底下待救尚未上來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。