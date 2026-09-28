影／台中北區單車一迴轉闖禍了…機車連環撞轎車 肇事單車男溜了

台中市北區柳川東路四段近五權路昨晚發生一起連環車禍，一名單車騎士疑似行經路段時迴轉，與同向直行的薛姓女子所騎乘機車發生碰撞，機車隨後再撞上路旁停放的轎車。薛女手、腳部輕微擦挫傷，單車騎士卻在警方到場前逃逸，警方已掌握線索、通知其到案說明。

台中市第二警分局表示，昨日晚間6時23分許獲報，柳川東路四段近五權路發生自行車與機車碰撞的交通事故，波及路旁停車格內的轎車，立即派員到場處理。

警方初步調查，單車騎士沿北區柳川東路四段往五權路方向行駛，行經事故地點時疑似迴轉，與同向直行的薛女（21歲）機車發生碰撞，薛女連人帶車再撞擊停放於路旁的自小客車。

薛女經檢測無飲酒情形，傷勢輕微未送醫；單車騎士則於警方抵達前離開現場，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。

第二警分局提醒，發生交通事故後，當事人應依規定停留現場，採取必要安全措施並配合警方處理，切勿任意離去，以免衍生後續法律責任。

警方也呼籲，駕駛人行經路口、路段或車流量較大處所時，均應依規定行駛，轉彎、迴轉前務必提前減速並確認周遭車況，切勿貿然變換行進方向，同時遵守速限、保持安全距離，共同維護道路交通安全。

台中市一名單車騎士昨晚行經北區柳川東路四段近五權路時，突然迴轉，後方薛女機車閃避不及撞上，單車男在警方到場前已離開。記者陳宏睿／翻攝