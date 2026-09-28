台中機場二旅客為了關東煮排隊互嗆 航警勸阻一人準時搭機一人改下班

中秋連假機場搭機旅客多，台中國際機場大廳昨天有二名旅客在超商爭執，二人為了關東煮排隊問題互嗆，航警到場勸阻，一人準時搭機，一人延誤到搭機時間，改搭下班飛機；台中航警所長張智榮表示，二人沒有傷害行為，互不提告。

台中航警所長張智榮表示，二名旅客昨天在台中機場內超商購物，一人先在關東煮區已裝好食物和湯，這名旅客疑似先喝口湯再乘湯，引起後方排隊的一名男旅客不滿，催促對方，雙方當場口角，爭執不下，航警獲報到場處理。

張智榮說，二名旅客沒有動手，只有口角，航警勸阻下雙方互不提告即離開，當時二名旅客要搭的班機已進機場，其中一人來得及趕上飛往金門的班機，另一人要搭到澎湖的班機已起飛，來不及搭上，改搭下班飛機。