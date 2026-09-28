中秋連假專案掃蕩 中壢警淨化治安查獲16名非法外籍人士

桃園市中壢警分局於中秋、教師節連假前三天執行「查處外來人口在台非法活動」專案，鎖定中壢火車站周邊外籍人士易聚集處所，及其他治安顧慮場所高臨檢盤查，總計查獲失聯移工13名，越南籍11男1女、印尼籍1女，另查獲逾期居停留3名，印尼籍1女、越南籍1男、泰國籍1女。

警方盤查時，發現31歲外籍阮姓男子通報為失聯移工，警務系統顯示他有出境紀錄，卻查無入境資料事有蹊蹺，帶他到移民署桃園市專勤隊按捺指紋鑑識身分，確認他非法入境（偷渡），全案詢後依違反入出國及移民法未經許可入國罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。分局長林鼎泰強調，外籍人士在台非法居留或從事非法活動，易衍生各類治安隱憂與社會問題，警方不容許不法分子僥倖，全力守護市民生命財產安全。

台鐵中壢站周邊是警方加強巡查重點區域。記者鄭國樑／翻攝