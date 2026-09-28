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國3遊覽車疑恍神撞護欄！41乘客中6人擦挫傷 駕駛2小時後才報案

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

國道3號南向54公里處鶯歌路段昨午2時許發生遊覽車自撞事故。46歲周姓遊覽車司機疑精神不濟，車輛偏移撞上內側護欄，車上41名乘客中有6人受輕傷。周男下大溪交流道後4時許才自行報案。警方對周男酒測確認並未喝酒，詳細肇事原因待查。

國道警察局表示，這起事故經查發生於昨天下午2時7分，46歲周男駕駛遊覽車行經國道3號南向54公里處外側車道時，自述因精神不濟致車輛偏移碰撞內側護欄，周男隨後將車輛移至外側路肩查看車損及人員狀況再下大溪交流道。車上總共載運41名乘客，其中有6人均為擦挫傷，自行聯繫救護車送醫。

國道警方表示，周男當時並未報案，下午4時許才自行前往國道六隊龍潭分隊報案。警方調閱監視器畫面並對周男進行酒測，確認並無飲酒情形，至於遊覽車為何偏移及詳細肇事原因，仍待警方進一步釐清。

國道警方呼籲，用路人行駛高速公路應遵守交通規則，依速限行駛並保持安全距離，隨時注意前方車況，切勿疲勞駕駛；若行車途中感到精神不濟，應適時休息，遇車流回堵時也應及早開啟危險警示燈提醒後方車輛，以維行車安全。

周姓駕駛肇事後隔2小時才向警方報案。記者黃子騰／翻攝
周姓駕駛肇事後隔2小時才向警方報案。記者黃子騰／翻攝

這輛遊覽車左後車身出現明顯擦撞痕跡。記者黃子騰／翻攝
這輛遊覽車左後車身出現明顯擦撞痕跡。記者黃子騰／翻攝

恍神 遊覽車 乘客 鶯歌

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