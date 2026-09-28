通緝男拒盤查撞警車逃逸 桃園警方鎖定身分追捕

桃園警分局表示，埔子派出所員警今天凌晨巡經桃園區力行路時，發現黑色自小客車行車不穩，上前示意停車盤查，駕駛卻突然衝撞巡邏車加速逃逸，警方鎖定遭通緝的黃男展開追捕。

桃園市警察局埔子派出所副所長姜之維接受媒體聯訪時表示，事發當下警方立即通報攔截圍捕，並保持安全距離尾隨、沿途通報車輛位置，但因逃逸車輛高速行駛，為避免發生嚴重事故，警方放棄近距離追逐後失去車輛蹤跡。

姜之維指出，警方隨後擴大搜尋，並在龍祥街發現遭棄置的自小客車，但駕駛已乘隙逃逸，警方已通知車主到案說明，並鎖定駕駛黃姓男子涉案。

姜之維表示，黃男目前正因案遭通緝，警方已掌握相關身分資料，正全力展開查緝，儘速將黃男追緝到案，後續將依法追究衝撞警車及逃逸等相關責任。