55歲男登山跌落近200公尺山谷雙腳骨折 空勤直升機救援

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天派直升機救援，登山隊伍1行2人，其中一人在苗栗縣加里山三角點附近不慎跌落約約200公尺山谷，雙腳骨折。圖／空勤總隊提供 二人登山隊伍，其中一名55歲男子今天在苗栗縣加里山三角點附近不慎跌落約近200公尺山谷，雙腳骨折；空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天派黑鷹直升機救援，吊掛傷者上機後，落地再由救護車載送醫院。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，登山隊伍1行2人，其中一名55歲男性山友，在苗栗縣加里山三角點附近不慎跌落約100到200公尺山谷，導致雙腳骨折，需要救援，申請空中救援。

今天派出飛機編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛柯維碩、副駕駛張志豪、機工長曾元宏，消防署特搜隊員孫寬耀、詹天文執勤。

今天早上7時58分從台中機場起飛定向目標區，8時12分到達目標區完成高低空偵查、操作場域安全及障礙物狀況評估後進場，由特搜隊員詹天文出艙實施吊掛作業，完成吊掛任務後隨即起飛返回清泉崗機場，清泉崗機場落地後將傷患交由救護車轉送醫院。