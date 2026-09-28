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中部知名水樂園遊客昏迷急救不治 樂園回應了
中部知名水樂園昨天有遊客在淺水區昏迷，現場人員急救後送醫搶救仍無效，多位遊客目擊搶救過程都希望溺水者平安獲救。據了解，溺斃者是緬甸籍遊客；樂園今天說明，一名遊客在馬拉灣大海嘯淺水區發生昏迷情形，現場救生人員第一時間緊急搶救，並通報119協助送醫，就醫後仍不治。
樂園表示，一名遊客昨在馬拉灣大海嘯淺水區發生昏迷情形，現場救生人員第一時間緊急搶救，並通報119協助送醫，就醫後仍回天乏術。樂園對此意外深感遺憾，因事件原因仍待查明，且涉及遊客個人及其家屬之隱私，諒不便透露相關細節。
台中市消防局昨天下午2時2分獲報，台中市后里區救護案，據報有1名民眾玩水後疑似無生命徵象，派遣后里分隊出動救護車1輛、消防人員2名前往救護，後續另加派警備車1輛、消防人員2名，由后里分隊分隊長關逸鴻帶隊前往了解。救護員到場回報，52歲男子緬甸籍、無明顯外傷，呈OHCA狀態，經急救處置後送往大甲李綜合醫院救治。醫院急救仍不治。
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