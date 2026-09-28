中部知名水樂園遊客溺水急救無效 遊客目擊搶救過程

中部知名水樂園昨天有遊客溺水，現場人員急救後送醫搶救仍無效，多位遊客目擊搶救過程都希望溺水者平安獲救。據了解，溺斃者是緬甸籍遊客，樂園目前仍無正式回應。

台中市消防局昨天下午2時2分獲報，台中市后里區救護案，據報有1名民眾玩水後疑似無生命徵象，派遣后里分隊出動救護車1輛、消防人員2名前往救護，後續另加派警備車1輛、消防人員2名，由后里分隊分隊長關逸鴻帶隊前往了解。

救護員到場回報，52歲男子緬甸籍、無明顯外傷，呈OHCA狀態，經急救處置後送往大甲李綜合醫院救治。醫院急救仍不治；昨天是中秋連假，水樂園有很多遊客，包括親子同樂，多人看到急救過程，看到樂園救生員搶救遊客，一名遊客說看到溺水者在岸邊被急救中，感覺很可怕又擔心，一名學生看到搶救過程告訴父母，希望這名遊客能被救回。