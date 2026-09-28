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眼神閃爍露餡！中壢警火車站查獲16非法移工 揪出偷渡客

桃園電子報／ 桃園電子報

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中壢分局於9月25日至27日中秋連假期間，規劃執行「查處外來人口在台非法活動專案勤務」。圖：讀者提供

為淨化轄區治安環境、嚴密防杜外來人口在台從事非法活動，桃園市中壢警分局於9月25日至27日中秋連假期間，規劃執行「查處外來人口在台非法活動專案勤務」，針對中壢火車站周邊外籍人士易聚集處所及各治安顧慮場所實施高強度臨檢盤查，全力防堵治安破口。此次專案期間總計查獲失聯移工及逾期居停留人士共計16名。其中查獲失聯移工13名（越南籍11男1女、印尼籍1女）；另查獲逾期居停留3名（印尼籍1女、越南籍1男、泰國籍1女），全數依法帶回查證並依相關法規處置。

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中壢分局針對外籍人士易聚集場所嚴正執法，絕不容許不法分子心存僥倖，全力守護轄區安寧與市民生命財產安全。圖：讀者提供

中壢分局提到，勤務期間警方於臨檢盤查時，發現一名外籍男子眼神閃爍、刻意躲避警方視線，行徑相當可疑，員警見狀隨即主動上前攔查，經使用警用行動電腦載具查驗身分，發現該名31歲阮姓男子曾通報為失聯移工，系統雖顯示其有出境紀錄，卻完全查無近期的合法入境資料，察覺事有蹊蹺，立即將阮男帶同至移民署桃園市專勤隊按捺指紋進行身分鑑識。

後續警方確認阮男為非法偷渡來台、未依法規申請許可之入境人士，全案詢後依違反《入出國及移民法》未經許可入國（偷渡）罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

中壢分局長林鼎泰強調，外來人口在台非法居留或從事非法活動，易衍生各類治安隱憂與社會問題。警方維護社會治安「沒有假期」，連假期間將持續落實熱點巡邏及臨檢掃蕩作為，針對外籍人士易聚集場所嚴正執法，絕不容許不法分子心存僥倖，全力守護轄區安寧與市民生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：眼神閃爍露餡！中壢警火車站查獲16非法移工 揪出偷渡客

中壢 移工 偷渡 失聯移工

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