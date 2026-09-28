快訊

葉宏蔚、詹又蓁混雙4強止步 台灣亞運羽球一銅作收

高雄鳳山歇業SPA館喋血釀1死2傷慘劇 死者生前負傷逃百公尺畫面曝

俞大㵢受訪CBS：籲美盡快交付對台軍售 秀飛虎隊照片糾正川習歷史觀

聽新聞
0:00 / 0:00

疑似「燒胎」起糾紛 高雄梓官黑色Lexus遭惡煞砸毀

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄梓官區通港路通港巷今（28）日凌晨0時許傳出惡煞砸車，警方獲報後趕赴現場，犯嫌已開車逃逸，現場無人員受傷，僅有一輛黑色轎車遭砸毀，後續循線查緝蕭姓、廖姓男子到案，正追查其他涉案人。

岡山警分局赤崁派出所於0時30分許接獲報案，指梓官區通港路通港巷內有糾紛情事。警方獲報後立即調集十多名快打警力趕赴現場，但犯嫌犯案後已搭乘轎車逃逸。

警方隨即封鎖現場進行勘驗採證，並立即成立專案小組全力展開追緝，陸續查獲涉案的蕭姓男子、砸車的廖姓男子到案。

經初步調查，該輛遭砸的黑色轎車駕駛疑似因駕車轉向時「燒胎」，因聲響引發廖男一方不滿，遭對方持棍棒砸毀車輛。

警方表示，專案小組現已掌握其他相關涉案人員身分，正全面查緝中，全案後續將依妨害秩序及毀損罪偵辦。

高雄梓官區通港路一輛黑色轎車遭砸，警方已帶回2名砸車男子。圖／讀者提供
高雄梓官區通港路一輛黑色轎車遭砸，警方已帶回2名砸車男子。圖／讀者提供

Lexus 黑色 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

疑債務糾紛約高雄停業SPA館談判 3男遭4惡煞持刀棍砍殺1不治2重傷

影／台中海線居民深夜被飆車聲吵醒錄影PO網怒罵 警回應無競速

影／新北男陳屍公車3天…司機未發現照常發車 乘客見蜷曲人影嚇壞

公車驚見60歲男屍…司機疑未確實清車北市府將罰3萬 新店客運回應

相關新聞

中部知名水樂園遊客昏迷急救不治 樂園回應了

中部知名水樂園昨天有遊客在淺水區昏迷，現場人員急救後送醫搶救仍無效，多位遊客目擊搶救過程都希望溺水者平安獲救。據了解，溺斃者是緬甸籍遊客；樂園今天說明，一名遊客在馬拉灣大海嘯淺水區發生昏迷情形，現場救生人員第一時間緊急搶救，並通報119協助送醫，就醫後仍不治。

疑似「燒胎」起糾紛 高雄梓官黑色Lexus遭惡煞砸毀

高雄梓官區通港路通港巷今（28）日凌晨0時許傳出惡煞砸車，警方獲報後趕赴現場，犯嫌已開車逃逸，現場無人員受傷，僅有一輛黑色轎車遭砸毀，後續循線查緝蕭姓、廖姓男子到案，正追查其他涉案人。

中部知名水樂園遊客溺水急救無效 遊客目擊搶救過程

中部知名水樂園昨天有遊客溺水，現場人員急救後送醫搶救仍無效，多位遊客目擊搶救過程都希望溺水者平安獲救。據了解，溺斃者是緬甸籍遊客，樂園目前仍無正式回應。

乘客陳屍公車3天 司機未清車 依規裁罰業者3萬

新北市六十歲高男二十四日晚間八時許搭乘644路公車後未下車，直到昨上午公車再度發車，乘客驚見高男陳屍後排座椅。乘客陳屍車內三天引發社會關注，新店客運坦言司機未依規走到車尾清車，將審慎檢討並加強宣導。台北市公運處表示，業者未善盡督導責任，將依規開罰三萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。