疑似「燒胎」起糾紛 高雄梓官黑色Lexus遭惡煞砸毀

高雄梓官區通港路通港巷今（28）日凌晨0時許傳出惡煞砸車，警方獲報後趕赴現場，犯嫌已開車逃逸，現場無人員受傷，僅有一輛黑色轎車遭砸毀，後續循線查緝蕭姓、廖姓男子到案，正追查其他涉案人。

岡山警分局赤崁派出所於0時30分許接獲報案，指梓官區通港路通港巷內有糾紛情事。警方獲報後立即調集十多名快打警力趕赴現場，但犯嫌犯案後已搭乘轎車逃逸。

警方隨即封鎖現場進行勘驗採證，並立即成立專案小組全力展開追緝，陸續查獲涉案的蕭姓男子、砸車的廖姓男子到案。

經初步調查，該輛遭砸的黑色轎車駕駛疑似因駕車轉向時「燒胎」，因聲響引發廖男一方不滿，遭對方持棍棒砸毀車輛。

警方表示，專案小組現已掌握其他相關涉案人員身分，正全面查緝中，全案後續將依妨害秩序及毀損罪偵辦。