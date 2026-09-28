乘客陳屍公車3天 司機未清車 依規裁罰業者3萬

新北市六十歲高男二十四日晚間八時許搭乘644路公車後未下車，直到昨上午公車再度發車，乘客驚見高男陳屍後排座椅。乘客陳屍車內三天引發社會關注，新店客運坦言司機未依規走到車尾清車，將審慎檢討並加強宣導。台北市公運處表示，業者未善盡督導責任，將依規開罰三萬元。

據了解，死者高男二十四日晚間八時四十分許從新店青潭停車場站搭乘644路公車後，未再被發現下車。當晚十時卅分許陳姓司機將公車開回終點，停妥車輛後未發現高男在車內。因陳姓司機二十五、二十六日休假，直到昨天上午六時四十五分再度駕車出發，上午六時五十四分許公車行經捷運新店站，乘客上車後發現後排靠窗座椅有一名男子蜷曲在座位上，疑似身體不適隨即報警。新店警方及救護人員獲報到場，確認高已無生命跡象，死亡多日。

新店客運總經理高燦煌指出，該名乘客是二十四日晚間八時許於青潭停車場站搭乘644路，坐一圈後又繞回終點站青潭停車場站，陳姓駕駛長當下要關門時有往後查看，見座椅上沒乘客就把門關起來。高坦言，公司要求是要從車頭走到車尾，當時駕駛長在車門旁停六、七分鐘沒發現異狀，上車後往後看也沒看到座椅上有人遂把門關上。高表示公司將審慎檢討，對司機加強宣導落實清車程序。

台北市公運處稽查科長郭建辰說，駕駛長在返站或回站應落實檢查車內狀況、有無乘客遺留等，若未落實會開罰，業者未確實督導駕駛長，將依「公路法」未善盡管理責任落實清車罰三萬元。