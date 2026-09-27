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北市樂業街工地火警鏖戰19小時 1消防員疑熱衰竭晚間送進ICU

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北市樂業街工地火警鏖戰19小時 1消防員疑熱衰竭晚間送進ICU

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市大安區樂業街某工地昨晚起火，消防局獲報動員百名消防員撲救，火勢於今午4時許撲滅；其中，一名消防員於傍晚出現疑似熱衰竭徵狀，送醫治療後仍有躁動情形，晚間8時進入加護房治療。

據悉，該名消防員今午5時許出現體溫過高等異狀，送往台北醫學大學附設醫院治療後，仍有躁動、意識不清情形，經施打鎮定劑、靜脈輸液、插管等，晚間8時送入加護病房治療。

台北市消防局指出，9月26日晚上9時9分獲報，台北市大安區樂業街87號對面新建工地傳出火警；初查現場是國宅及都更中心辦理的新建工程，地下4樓工地起火，燒損施工用品，燃燒面積約3000平方公尺，未波及周邊民宅，初步確認無人傷亡。

消防局派出7輛指揮車、30輛消防車、2輛救護車、102人到場撲救，今凌晨4時許控制火勢，但火場內部仍屬高溫，現場人員持續灑水降溫，今天下午4時40分撲滅火勢，確切起火原因待查。

台北市大安區樂業街某工地昨晚起火，消防局獲報動員百名消防員撲救，火勢於今午4時許撲滅。圖／讀者提供
台北市大安區樂業街某工地昨晚起火，消防局獲報動員百名消防員撲救，火勢於今午4時許撲滅。圖／讀者提供

台北市大安區樂業街某工地昨晚起火，消防局獲報動員百名消防員撲救，火勢於今午4時許撲滅。圖／讀者提供
台北市大安區樂業街某工地昨晚起火，消防局獲報動員百名消防員撲救，火勢於今午4時許撲滅。圖／讀者提供

台北市大安區樂業街某工地昨晚起火，消防局獲報動員百名消防員撲救，火勢於今午4時許撲滅。圖／讀者提供
台北市大安區樂業街某工地昨晚起火，消防局獲報動員百名消防員撲救，火勢於今午4時許撲滅。圖／讀者提供

工地 消防員 火災 熱衰竭

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