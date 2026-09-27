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公車驚見60歲男屍…司機疑未確實清車北市府將罰3萬 新店客運回應

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公車驚見60歲男屍…司機疑未確實清車北市府將罰3萬 新店客運回應

聯合報／ 記者黃子騰洪子凱／新北即時報導

新北市60歲高男24日晚間8時許搭乘644路公車後未下車，直到今天上午公車再度發車，乘客才驚見高男陳屍後排座椅。新店客運坦言司機未依規走到車尾清車，將審慎檢討並加強宣導。台北市公運處表示，業者未善盡督導責任，將依規開罰3萬元。

據了解，死者高男24日晚間8時40分許從新店青潭停車場站搭乘644路公車後，未再被發現下車。當晚10時30分許陳姓司機將公車開回終點，停妥車輛後未發現高男仍在車內。因陳姓司機25、26日休假，直到今天上午6時45分才再度駕車出發。上午6時54分許公車行經捷運新店站，乘客上車後發現後排靠窗座椅有一名男子蜷曲在座位上，疑似身體不適隨即報警。新店警方及救護人員獲報到場，確認高男已無生命跡象，且明顯屍僵死亡多日。

新店客運總經理高燦煌指出，據調查，該名乘客是在24日晚間8時許於青潭停車場站搭乘644線，坐了一圈之後又繞回終點站青潭停車場站，陳姓駕駛長當下要關門時有往後查看，看到座椅上沒有乘客，就把門關起來。

高燦煌坦言，公司要求是要從車頭走到車尾，但當時駕駛長在車門旁邊停了大概六、七分鐘都沒有發現異狀，上車後往後看也沒看到座椅上有任何人，他就把門關上了。高燦煌表示公司將審慎檢討，並對司機加強宣導，務必確實落實清車程序。

台北市公運處稽查科長郭建辰表示，駕駛長在返站或回站應落實檢查車內狀況、有無乘客遺留等，若未落實會開罰，該案業者未確實督導駕駛長，將依「公務員服務法」未善盡管理責任、沒有要求駕駛長落實清車罰3萬元。

警方獲報後趕抵現場準備上車查看。記者黃子騰／翻攝
警方獲報後趕抵現場準備上車查看。記者黃子騰／翻攝

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