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查出當事人！無人機撞電桿後掉落豐原站鐵軌 男稱不熟法規「沒電墜落」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名旅客昨在台鐵豐原站要拍列車時，意外拍到一架無人機撞上電桿後掉落列車軌道，畫面驚險；鐵路警察局豐原派出所調閱監視器並查訪車站附近住戶後，查出是附近居民60歲徐姓男子，他自稱不熟法規，在測試無人機性能，誤飛進車站，因電力不足墜落。

鐵路警察局台中分局今天表示，獲悉此案後，立即由該分局豐原派出所派員調閱多支監視器鏡頭及查訪附近住戶，今天下午3時循線在台鐵豐原車站附近查獲行為人60歲徐男，他坦承不諱，因不熟稔相關法規，為測試無人機性能，誤於鐵路設施範圍內操作飛行，至電力不足返航經過車站上空墜落，全案經警方通知到案說明後，函請台中市政府交通局裁處。

台中市府交通局表示，昨天豐原車站發生遙控無人機侵入鐵軌事件，由於該處屬公告禁飛區域，倘未經同意擅自飛航可依民用航空法裁處3萬元罰鍰，若進一步碰撞障礙物亦可再裁處3萬元罰鍰。後續若台鐵公司或鐵路警察提供相關調查證據交予交通局，倘涉及違反民用航空法等相關規定，將依法裁處，以維護鐵路運輸安全。

旅客昨天在台鐵豐原站要拍列車時，目擊一架無人機飛越軌道時撞電桿後墜落軋道。圖／取自YouTube @PPE1064
旅客昨天在台鐵豐原站要拍列車時，目擊一架無人機飛越軌道時撞電桿後墜落軋道。圖／取自YouTube @PPE1064

旅客昨天在台鐵豐原站要拍列車時，目擊一架無人機飛越軌道時撞電桿後墜落軋道。圖／取自YouTube @PPE1064
旅客昨天在台鐵豐原站要拍列車時，目擊一架無人機飛越軌道時撞電桿後墜落軋道。圖／取自YouTube @PPE1064

豐原 台鐵 無人機 監視器

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