國道1號林口路段驚傳火燒車 駕駛突聞煙味急靠邊…下車後隨即起火

國道1號林口路段發生火燒車意外。18歲郭男今午3時許行經國1南向41.6公里外側車道時車突然冒煙，郭男趕緊停靠路肩並與車上乘客共3人下車，車輛隨即起火，所幸無人受傷也未波及其他車輛，火勢由消防人員迅速撲滅，確切起火原因仍待調查。

國道警察局第一大隊今天下午3時45分接獲報案，國1南向41.6公里林口路段外側路肩有1部轎車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車到場，火勢在消防人員灌救下迅速撲滅，所幸無人受傷。

警方經查，開車的郭男行經該路段時，突然聞到一股異味且車輛有冒煙情形，趕緊停靠外側路肩，車輛隨後就起火，所幸郭男及時發現將車輛停下，車上人員共3人均未受到傷害也未波及其他車輛，確切起火原因仍待火調人員鑑識。

國道警呼籲用路人上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險。發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若無法滑離車道應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所報案待援。

拖吊車到場將起火車輛吊離。記者黃子騰／翻攝

郭男車輛被燒成廢鐵。記者黃子騰／翻攝