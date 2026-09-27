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台南市麻佳公路轎車擦撞釀5傷送醫 巨大撞擊聲嚇壞用路人

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市道176線麻佳公路今下午發生轎車擦撞車禍，共造成3名大人2名男童受傷送醫，幸5人意識均清楚，肇事原因及責任歸屬持續由警方深入釐清中。

事故發生發生在下午2時30分許，地點在麻佳公路佳里農會子龍辦事處前。初步調查，當時1輛黑色轎車行駛至該路段往東（麻豆方向）不明原因與迎面而來白色轎車發生擦撞，兩車發出巨大撞擊聲，嚇壞用路人。

經查，兩車共有6人，分別為3大3小，除1名大人自認無恙拒絕送醫，其餘5人均由佳里、將軍、西港消防分隊分別送往麻豆新樓、佳里奇美醫院救治。

其中，白色轎車11歲男童手腳疼痛，男9歲手腳疼痛，駕駛40歲男童父親胸口痛。黑色轎車疑為駕駛64歲男子稱左及背部痛，69歲女婦人雙腳擦傷、流鼻血，5人驚魂未定，意識皆清楚。警方正持續調閱路口監視器深入釐清中。

台南市道176線麻佳公路下午發生轎車擦撞車禍，共造成3名大人2名男童送醫，幸5人意識均清楚，肇事原因及責任歸屬，持續由警方深入釐清中。記者謝進盛／翻攝
台南市道176線麻佳公路下午發生轎車擦撞車禍，共造成3名大人2名男童送醫，幸5人意識均清楚，肇事原因及責任歸屬，持續由警方深入釐清中。記者謝進盛／翻攝

警消人員及時趕至將傷者送醫。記者謝進盛／翻攝
警消人員及時趕至將傷者送醫。記者謝進盛／翻攝

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