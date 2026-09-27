6旬男成死屍…公車離奇死亡時間軸曝光 中秋前一晚上車後就未下車

新北市新店客運644路公車傳離奇命案。27歲陳姓駕駛今早6時許開車行經捷運新店站，乘客上車後赫見60歲高男蜷曲在後排靠窗座椅，救護人員發現高男無外傷全身屍僵，已明顯死亡。警清查發現高男24日晚間8時許上車後就此未下車，司機竟未發現。

據了解，死者高男24日晚間8時40分許，自新店青潭停車場站上車，之後均未發現高男下車身影。陳姓駕駛於當晚10時30分許將公車開回終點青潭停車場站後，疑未確實清查車內，並未發現仍在車上的高男。

陳姓駕駛今天清晨6時45分自青潭停車站開車出發時，也未發現車上的高男身影，6時54分行駛至捷運新店站有乘客上車後，才發現高男蜷曲在公車後座。警方經查死者高男身上並無明顯外傷，但已屍僵明顯死亡多日，至於高男是否有其他疾病及確切死因，仍待檢警相驗釐清。