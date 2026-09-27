影／新北男陳屍公車3天…司機未發現照常發車 乘客見蜷曲人影嚇壞

新北市新店客運644公車傳驚悚命案。27歲陳姓司機今早6時許開車行經捷運新店站，乘客上車後赫見60歲高男蜷曲在後排靠窗座椅上，救護人員到場發現高男無外傷全身屍僵已明顯死亡多日。警方排除外力介入，將釐清高男究竟何時上車及確切死因。

新店警分局今天上午6時54分接獲報案，新店區新店捷運總站公車上有民眾身體不適，碧潭派出所警員到場經查，高男不明原因昏迷倒在公車後方座椅，救護人員到場發現高男已明顯死亡。警方封鎖現場並調閱監視器，勘驗發現死者無明顯外傷，初步排除他殺。

據了解，陳姓司機向警方表示，中秋連假前24日當晚10時30分，將車輛停放於新店客運新店站，期間沒有其他人駕駛這輛公車，今天清晨6時45分自青潭站開車出發，6時54分行駛至捷運新店站有乘客上車後，才發現高男蜷曲在公車後座。

警方通知高男父親製作筆錄，高父表示，兒子疑似患有阿茲海默症，其妻子及子女都在中國，並不清楚兒子還有什麼疾病。目前高男遺體已送至殯儀館，等待檢警相驗釐清確切死因。