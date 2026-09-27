影／火花四濺！高雄19歲男騎車亂射鞭炮 中秋夜離譜行徑被拍下場慘了

高市19歲蔡姓男子在中秋節夜晚騎車至同盟路時，手持沖天炮朝空中亂射，畫面被網友拍下PO網，批評在哪兒玩都分不清，警方獲悉後，以車追人，將通知蔡男到案，依公共危險罪嫌送辦，並依爆竹煙火管理條例移請消防局裁罰，最高可處15萬元罰鍰。

中秋佳節不少人喜歡放沖天炮玩樂，網路社群有網友拍下一名機車騎士在中秋夜晚行經同盟二路時，停在路口，手持沖天炮朝空中亂射，只見鞭炮「咻咻」飛往公園的樹木，還有零星火花四濺，讓原PO忍不住質疑，路邊有散步和遛狗的人，放鞭炮該在哪裡玩都分不清楚，有網友回應「這可以報警了」。

三民一警分局指出，警方未接獲相關報案紀錄。經檢視影片，該名騎士在公共場所疑似隨意放射鞭炮的行為，已涉違反刑法第176條公共危險罪，警方已調閱監視器影像以車追人，將通知車主蔡姓男子（19歲）到案說明，另一併依爆竹煙火管理條例移請消防局裁罰，可裁處3萬至15萬罰鍰。

另有網友在楠梓區寶溪南街與清豐路口拍下有人昨天深夜10時許當街施放煙火，鞭炮射到民宅前的轎車，楠梓警分局指，此行為恐涉及社會秩序維護法第72條第三款及道路交通管理處罰條例第82條第一項第一款及第78條第一項第四款等相關規定，後續將調閱監視器通知行為人到案說明。

高市19歲蔡姓男子在中秋節夜晚騎車至同盟路時，手持沖天炮朝空中亂射，畫面被網友拍下PO網。圖／截自Threads網友goose.6765023提供的影片

高市19歲蔡姓男子在中秋節夜晚騎車至同盟路時，手持沖天炮朝空中亂射，畫面被網友拍下PO網。圖／截自Threads網友goose.6765023提供的影片