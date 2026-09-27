「我太太羊水破了!」南警中秋夜警車鳴笛開道平安生產

「我太太羊水破了!...」台南市永康區王姓男子中秋夜匆忙急奔派出所求助，警方當機立斷開警車鳴笛開道，5分鐘後急駛護送就醫，5分鐘內趕抵診所產下寶寶。

事件發生在26日晚上9時許，王男神色慌張跑進永康警分局復興派出所值班台，王向警方表示，原本要自行開車前往東區某婦產科診所，沒想到途中妻子突在車內大叫肚子疼痛難耐，羊水破了即將臨盆，眼看連假夜間車流不少，擔心等救護車恐怕來不及，只好向警方求援。

「我們來護送，跟著我們！」當時正值巡邏勤務的警員陳子玲、蕭偉民獲派出所通知，分秒必爭開啟警車鳴笛緊急在前護送開道，原本約10分鐘車程，直接壓縮到短短5分鐘安全抵達東區婦產科診所，在醫護人員接手後，王妻順利產下健康寶寶，母子均安，王男不斷向熱心幫忙的波麗士大人表達深切謝意，直呼這是最感動的中秋團圓大禮。

永康警分局長洪宏榮讚許處理員警陳子玲、蕭偉民積極盡職、反應機警，在民眾遭遇緊急狀況時能果決處置，發揮同理心為孕婦爭取到極為寶貴的黃金送醫時間，順利守護母子均安，是最溫馨的助民表率。

台南永康警方受理孕婦羊水破了急產，警方緊急開道鳴笛迅速趕抵診所生產。記者謝進盛／翻攝