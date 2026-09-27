高雄某運輸公司物料區火警致濃煙 起火原因待釐清

台中市警方昨天傍晚在龍井區攔查一輛轎車時，發現車上除了駕駛還載了另5人。除了駕駛和其中1名乘客是合法移工留在現場接受盤查，另4人都趁隙一溜煙全跑了。警方除了就駕駛違規部分開罰，另也持續追緝其餘4人去向。

2026-09-27 11:26