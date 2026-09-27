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高雄某運輸公司物料區火警致濃煙 起火原因待釐清

中央社／ 高雄27日電

高雄小港區某運輸公司物料區今天上午起火，現場燃燒汽車、帆布等雜物，大量濃煙竄出，消防人員獲報到場撲滅火勢，無人員受傷受困，起火原因待火調釐清。

火警產生大量濃煙，黑煙從鐵皮建築內竄出，並向上方及周邊擴散。高雄市政府消防局說明，小港區高坪六十六路上午9時21分許發生火警，消防局出動11車、22人前往搶救，現場為鐵皮建築內燃燒汽車、帆布等雜物，消防人員於9時36分許控制火勢，並於9時42分撲滅，現場無人員受傷受困。

高雄市政府環保局表示，透過AI雲端監控系統發現黑煙，經查為某運輸公司物料區因不明原因起火燃燒，產生明顯粒狀物，涉及空氣污染防制法部分，將視火調報告結果依規定辦理，另空污小組全程監控空品狀況，除懸浮微粒略高外，其餘數值無異常。

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