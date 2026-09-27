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影／旅客在台鐵豐原站要拍列車 意外拍到無人機撞電桿掉落軌道

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名旅客昨在台鐵豐原站要拍列車時，意外拍到一架無人機撞上電桿後掉落列車軌道，畫面驚險；鐵路警察局台中分局表示，未接獲民眾和台鐵公司報案，將調相關監視器畫面查明飛無人機者身分，並通知到案說明，依違反民航法函請台中市交通局裁處。違規者可依法裁處3至30萬元罰鍰。

鐵路警察局表示，昨天傍晚台鐵豐原站南邊第二股道發生一架無人機掉落事件，本案鐵路警察局台中分局未接獲民眾及台鐵公司報案，台中分局將調閱相關監視器畫面，協助查明該行為人身分後通知到案說明，依違反民航法第99-13條第2項、第118-2條、民航法遙控無人機管理規則第28條第1項之規定函請台中市政府交通局裁處。

台中市政府2023年第二次修正遙控無人機禁限區域公告已生效，新增13處禁飛場域，包含電信園區、電台、醫院及國軍營區等場域設施，修正後台中市禁限區域共419處。交通局表示，民眾從事遙控無人機活動前，務必事先確認是否處於禁止飛航區域，遵守申請程序與操作規範，籲請無人機的飛友與玩家切勿誤闖禁區，違規者可依法裁處3至30萬元罰鍰。

交通局長葉昭甫表示，台中市遙控無人機飛行空域採原則開放、例外禁止方式管理，並配合交通部民用航空局圖資更新期程，持續滾動修正公告禁飛場域，新增13處禁限區域（其中包含電信園區1處、電台設施2處、中央機關辦公處3處、通訊機房2處、醫院2處及國軍營區3處）及修正2處禁限區域，新增的遙控無人機禁止飛航區域已生效，請操作遙控無人機的民眾多加注意。

旅客昨天在台鐵豐原站要拍列車時，目擊一架無人機飛越軌道時撞電桿後墜落軋道。圖／取自You Tube @PPE1064
旅客昨天在台鐵豐原站要拍列車時，目擊一架無人機飛越軌道時撞電桿後墜落軋道。圖／取自You Tube @PPE1064

旅客昨天在台鐵豐原站要拍列車時，目擊一架無人機飛越軌道時撞電桿後墜落軋道。圖／取自You Tube @PPE1064
旅客昨天在台鐵豐原站要拍列車時，目擊一架無人機飛越軌道時撞電桿後墜落軋道。圖／取自You Tube @PPE1064

豐原 台鐵 無人機

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