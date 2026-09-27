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疑有人施放煙火致台南工廠火警...幸無人傷亡 業者報警追查

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南安南區府安路5段1間工廠今天清晨近5時發生火警，消防局趕往時工廠已自行撲滅火勢，不過因業者調閱鄰居監視器，發現疑似有人放煙火燒到工廠木頭導致起火，已向警方報案；警方指出，目前起火原因由消防局調查中，若確實是爆竹煙火引起，將追查涉案者到案，依法偵辦。

消防局指出，今天清晨4時58分接獲報案，有工廠發生火警，安南分隊5時8分到達現場，工廠已自行撲滅，無人傷亡，鐵皮外觀燻黑；業者因鄰居告知，調閱鄰居的監視器發現疑似有人燃放爆竹煙火燒到工廠外牆鐵皮與木頭、水管，也向轄區第三警分局報案，釐清事實真相。

消防局提醒，民眾燃放爆竹慶祝節日，但若稍有不慎，極易釀成災害，呼籲施放爆竹煙火一定要注意安全，應依其產品使用說明、警語及注意事項，並選擇戶外空曠處進行施放；另為保護兒童施放安全，依「爆竹煙火管理條例」第13條規定「父母、監護人或其他實際照顧兒童之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同」，違者將處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

消防局指出，今天清晨4時58分接獲報案，有工廠發生火警，安南分隊5時8分到達現場，工廠已自行撲滅，無人傷亡，鐵皮外觀燻黑。圖／民眾提供
消防局指出，今天清晨4時58分接獲報案，有工廠發生火警，安南分隊5時8分到達現場，工廠已自行撲滅，無人傷亡，鐵皮外觀燻黑。圖／民眾提供

台南 煙火

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