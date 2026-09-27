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中市龍井一車擠6人 警盤查下4人全跑了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市警方昨天傍晚在龍井區攔查一輛轎車時，發現車上除了駕駛還載了另5人。除了駕駛和其中1名乘客是合法移工留在現場接受盤查，另4人都趁隙一溜煙全跑了。警方除了就駕駛違規部分開罰，另也持續追緝其餘4人去向。

據了解，烏日警分局昨天下午5時在向上路六段與西屯路口發現一輛轎車後座擠滿乘客且疑未繫安全帶，於是上前攔檢盤查。武姓駕駛雖配合出示合法駕照，但拒不停車，車上5名乘客亦不出示外僑居留證。

員警為制止車輛有異常舉動而產生危害，當場要求駕駛及乘客離車，並使用強制力破窗，一面還通報支援警力到場。但車上乘客可能因未有合法居留身分而四散逃逸。查緝行動並被路過民眾拍下貼上網。

烏日分局呼籲，駕駛動力交通工具應確實遵守交通規定，拒絕停車接受稽查而逃逸者，處一萬元以上三萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月，呼籲民眾應當守法、配合稽查。

轎車上的乘客見警盤查，拒不受檢即四散逃逸。圖／取自Threads.lai020327
轎車上的乘客見警盤查，拒不受檢即四散逃逸。圖／取自Threads.lai020327

轎車上的乘客見警盤查，拒不受檢即四散逃逸。圖／取自Threads.lai020327
轎車上的乘客見警盤查，拒不受檢即四散逃逸。圖／取自Threads.lai020327

台中市 駕照 移工 台中

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