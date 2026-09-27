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新北男八里左岸翻護欄捕蟹 木欄腐朽鬆脫落水受傷 高灘處急修更新
新北市1名60多歲男子前（25日）晚9時許至八里捕撈螃蟹，翻越左岸自行車道護欄查看水位時，護欄疑因腐朽鬆脫導致男子落水，一旁民眾趕緊將他救起所幸僅輕傷。新北市高灘處已將損壞木頭更新，並將於一周內整修其他有鬆脫情形的木製設施。
新北市議員陳家琪在臉書PO文指出，前天（25日）晚間八里左岸自行車道，有民眾因捕抓螃蟹翻越護欄查看水位，遇護欄腐朽鬆脫不慎落水受傷。她已致電關心希望傷者好好休養、早日康復。
陳家琪表示，高灘處昨天已將損壞的木頭完成更新並完成巡檢，針對其他有鬆脫情形的木製設施，高灘處也承諾一週內全部整理完成。另外從橋梁往上至平台約50至100公尺的路段，也將進行整段更新，預計於11月底前完成。
陳家琪指出，八里左岸每天都有許多鄉親散步、騎車、運動，公共設施不能只看外觀看起來有沒有問題，更重要的是結構本身是否安全。木製護欄長期風吹日曬、雨水侵蝕，光靠目視巡查真的不夠，老舊、腐朽及鬆動的情形都必須更仔細檢查，高灘處應針對轄區內護欄進行全面盤點，不能哪裡破洞補哪裡，要把可能有安全疑慮的地方提早找出來、儘快改善，公共安全不能僥倖，該補強的地方要確實做好。
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