盤查3兄妹遇襲 警員壓制酒醉男 頭部遭哥哥偷襲重擊 掏槍對空鳴槍嚇阻

基隆市柯男疑酒後和哥哥、妹妹在街頭，遇兩名警員盤查時發生衝突，一名警員將柯男壓制在時，另一名警員持警棍，試圖制止柯的哥哥和妹妹挑釁時，柯的哥哥涉嫌毆打壓制柯男的警員頭部。警員被攻擊後，對空鳴槍，最終制伏三人，帶回調查後，依妨害公務罪嫌偵辦。

基隆市警四分局中山派出所警員昨天午夜11時許執勤時，在西定路一家超商前，盤查形跡可疑的男女時發生衝突。警員使用辣椒水未能控制場面，爆發更激烈肢體衝突。

有人拍下兩名警員制伏兩男一女的過程並上傳網路，畫面顯示，一名警員將柯男壓制在地，柯男的哥哥和妹妹和另一名警員拉扯。

柯男的哥哥趁妹妹和警員拉扯時，轉身朝壓制柯男的警員，戴著安全帽的頭部重擊。警員遭攻擊後，掏槍對空開了3槍，不久支援警方到場，將柯家三兄妹制伏帶回調查。

柯男和他的妹妹在派出所表示身體不適，且身上有挫傷，被送往醫院治療後，再回派出所製作筆錄後，警方今天依妨害公務罪嫌將三人移送法辦。