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影／台中海線居民深夜被飆車聲吵醒錄影PO網怒罵 警回應無競速

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中清水區民眾今天在臉書清水小鎮PO影片說「海線版，速度與激情」，畫面中有多輛轎車疑似飆車競速，巨大引擎聲驚醒附近居 民，許多居民怒罵飆車行為；清水警分局上網回應，據報今天凌晨清水區港埠路有車競速，到場發現疑似噪音車輛，未有競速情形；警方回應立即引起居民不滿說「影片畫面就是競速」。

熱心民眾錄影後PO在臉書清水小鎮，民眾說，這是海線版的速度與激情，警察來了飆車族就鳥獸散。影片和PO文引起多人留言和熱烈討論，PO影片民眾說，這些飆車族已不是第一次到海線擾民，附近居民都很困擾；一名網友說，他被吵到想拿石頭去砸飆車族的車；有網友說懷念以前沒有監視器的時候，可以在路面潑油；有網友說這是海線日常，但警察不用追，調監視器畫面再傳喚到案就好，何必冒著生命危險追飆仔，警察也很辛苦。

清水警分局大秀派出所副所長陳銘政立即在PO文下方留言表示，清水分局於9月27日凌晨4時許獲報清水區港埠路3段有多輛改裝車妨礙安寧之情事，立即聯合周邊警網馳赴查處，現場發現多輛疑似噪音車輛，查未有競速情形，惟見警到場立即駛離，經分局巡邏警網沿行駛路線蒐證該車群有無違反道交條例及危險駕車情事，經查計有7輛車輛噪音行駛，尚無交通違規及競速危險駕車情形。有關噪音擾寧部分，清水分局將通報環境單位裁處。

清水分局表示，假日或連續假期均有規劃防制酒危駕及多點多路段密集交叉巡邏勤務，並積極查處噪音及改裝車違規，以維護民眾交通安全及社區安寧。

台中市清水警分局上網回應表示，今天凌晨4時獲報，清水區港埠路3段有多部改裝車妨礙安寧情事，立即聯合周邊警網馳赴查處，現場發現多輛疑似噪音車輛，查未有競速情形，附近居民上網PO出疑似飆車畫面。圖／臉書清水小鎮網友提供
台中市清水警分局上網回應表示，今天凌晨4時獲報，清水區港埠路3段有多部改裝車妨礙安寧情事，立即聯合周邊警網馳赴查處，現場發現多輛疑似噪音車輛，查未有競速情形，附近居民上網PO出疑似飆車畫面。圖／臉書清水小鎮網友提供

台中 清水區 飆車族

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