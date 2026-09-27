天黑路不熟誤騎進國道 8旬翁困匝道口豐原警解危也開罰單

台中市一名8旬老翁日前從沙鹿騎機車至豐原就醫，返家途中，因天色昏暗且不熟悉路況，不慎誤闖國道1號豐原交流道匝道匯入口，他發現前方車輛加速駛入國道後才驚覺自己騎錯路，嚇得停在匝道入口處不知所措，豐原警分局社口派出所員警巡邏經過發現，及時發現並上前協助，化解一場誤闖國道的驚魂記。

豐原警分局社口派出所警員鄭以聖、劉承宗本月23日晚上6時36分，巡邏行經神岡區中山路150巷時發現，一旁國道1號豐原交流道匝道匯入口槽化線上，有一人騎機車停留，神情慌張，兩人見狀立即駕駛巡邏車折返，將警車停放於老翁後方警戒，並下車上前關懷，以維護其安全。

員警經詢問後得知，81歲李姓老翁當時騎車正準備返回沙鹿住處 ，因天色昏暗且不熟悉周遭道路，不慎騎進國道匝道入口，直到發現前方車輛均準備加速駛入國道，才驚覺自己走錯路，他知道機車不能進入國道，卻又不知道如何返回一般道路，只能停在原地，進退兩難。員警了解情況後，立即協助將李翁及機車移置至安全處所，並向他說明相關交通規定。

警方向老翁說明，機車行駛於高速公路，已違反道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，可處3000元以上6000元以下罰鍰，員警仍依規定製單舉發。李翁收到罰單後未責怪警方，反而頻頻向員警道謝，感謝警方及時發現並協助脫困，避免自己在車流繁忙的匝道處發生危險。

社口派出所長鄭誌銘呼籲，民眾騎機車應留意沿途道路標誌、標線及行駛方向，尤其進入交流道周邊更應提高警覺；若不慎誤闖國道，應儘速停靠安全處所並撥打1968或110求援，切勿貿然逆向、迴轉或繼續騎乘，以免發生交通事故。若民眾發現道路上有人、車輛疑似需要協助，也可立即通報警方，共同維護道路交通安全。

台中一名8旬老翁騎機車到豐原就醫，返家途中，因天色昏暗且不熟悉路況，不慎誤闖國道1號豐原交流道匝道匯入口，嚇得停在匝道入口處不知所措，豐原警分局社口派出所員警巡邏經過發現，及時發現並上前協助。圖／警方提供