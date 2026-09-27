酒後戲水…46歲男溺水OHCA 苗栗「生命之鏈」救命

46歲林姓男子昨天下午酒後在苗栗縣泰安鄉一家溫泉會館戶外游泳池溺水，失去呼吸心跳（OHCA），現場人員及趕到的苗栗縣政府消防局，及醫護人員接力搶救，「生命之鏈」連線，林男恢復心跳，消防局提醒民眾酒後不要下水游泳或泡溫泉，避免發生危險。

縣府消防局昨天下午5點5分接獲報案，泰安鄉一家溫泉會館發生溺水事件，林男酒後到戶外游泳池戲水，發生溺水約1分鐘左右，林男被拉起後OHCA，現場人員持續心肺復甦術（CPR）約10分鐘，消防人員趕到，立即接手持續CPR，並使用AED急救，並送往醫院，醫護人員繼續急救，下午5點38分恢復心律。

消防局指出，這起事件生命之鏈救命，有人發現患者、將人救起並立即實施CPR，接著由119救護人員接手急救、送醫，再交由醫院繼續搶救，每一個環節接續著下一個環節，患者也恢復了心律。

戲水時也別因為熟悉水性就忽略風險，進入泳池或水域活動時，要隨時注意自己與同行者的狀況，一旦發現有人溺水，應立即求援並撥打119，確保自身安全的前提下協助患者離開水中，若患者沒有正常呼吸，盡早CPR，並取得AED急救。