大安都更工地深夜竄火！39車102人搶救 濃煙恐飄北市4區、雙和

台北市大安區樂業街一處公辦都更工地今晚（26日）發生火警，消防局晚間9時9分接獲報案，大批人車趕抵灌救，共出動39輛各式消防、救護及指揮車輛、102人到場救災；目前未傳人員受傷或受困。火場煙霧隨風擴散，北市府提醒，大安、信義、中正、文山及新北中和、永和一帶民眾注意空氣品質。

起火地點在樂業街87號對面，警消到場後持布置水線搶救，初步確認無人傷亡。消防局共派遣7輛指揮車、30輛消防車及2輛救護車到場，總計動員102人。市府指出，現場屬國家住宅及都市更新中心辦理的都更工程，火警未波及周邊民宅。

台北市長蔣萬安稍早表示，消防人員已控制火勢，環保局也啟動空品監測，依煙流狀況研判，除大安區外，煙霧還可能往信義、中正、文山，以及新北市中和、永和方向擴散。

市府提醒上述區域居民注意戶外空氣狀況，必要時先將門窗關閉，外出配戴口罩。至於火警原因，仍待消防局後續調查。