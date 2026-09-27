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尋父不成竟買汽油燒家門 男子落網又被搜出毒品遭羈押

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市鼓山區華泰路一處民宅前天深夜突發火警，警方調查發現是人為潑灑汽油縱火，涉案的37歲蔣姓男子因找不到照顧住院母親的老父，兩人在電話中爆發激烈口角，蔣男竟憤而買汽油至父親住處前縱火，警方於案發4小時內迅速將蔣男逮獲，並在其身上搜出安非他命毒品，全案依公共危險及毒品罪嫌移送法辦，經法官裁定羈押。

據了解，縱火的蔣姓男子為當地毒品列管人口，平時無業、靠70歲老父資助過活，近日因蔣母生病住院，蔣父多在醫院陪伴照顧，但前天24日蔣男返家未見父親，電話詢問後得知父親在醫院，隨即趕往尋找卻落空，兩人於電話中爆發口角。

蔣男掛斷電話後情緒失控，深夜前往加油站購買汽油，返家淋在父親住處1樓前堆放的木板上引燃，所幸路過民眾及時發現通報警消，火勢迅速被撲滅，僅木板燒黑，並未造成人員傷亡。

鼓山警分局龍華派出所獲報到場勘查，確認現場有潑灑汽油痕跡，隨即成立專案小組調閱周遭監視器畫面，鎖定蔣男涉有重嫌。

警方發揮鷹眼專長，於昨天凌晨2時許，約案發後4小時，在鼓山三路某便利超商內將蔣男逮捕到案，並當場查扣安非他命等毒品，警詢後將蔣男依涉嫌公共危險罪及毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，檢方聲請羈押，經高雄地院裁定准押。

高雄地方法院。聯合報系資料照
高雄地方法院。聯合報系資料照

毒品 汽油 縱火

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