北市大安區工地火警 蔣萬安：雙北6區留意空品

國道3號北上東山服務區一名年約70歲婦人23日獨自開車進服務區，在停車格旁搭帳篷過夜，隔天晚上帳篷倒塌、沒人注意。直到25日下午路人覺得奇怪報案，消防員打開帳篷發現婦人已明顯死亡。檢警今下午會同法醫相驗，參酌死者生前就醫狀況等，認死因為新冠肺炎導致心因性休克。

2026-09-26 16:10