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北市大安區工地火警 蔣萬安：雙北6區留意空品
北市大安區樂業街附近工地今晚9時許發生火警，警消表示，持續搶救中，初步瞭解無人受困。台北市長蔣萬安說，煙霧影響範圍包括北市文山區等4區及新北市2區，提醒民眾留意。
台北市警消在晚上9時9分獲報，樂業街附近對面新建工地冒出白煙，初步瞭解無人受困，目前持續搶救中。北市府表示，此案為國家都更中心的都更案工地，未涉及民宅。
蔣萬安透過臉書表示，大安區樂業街工地晚間發生火警，消防隊目前已到場控制火勢，環保局也即時啟動監測機制，預估煙霧影響範圍包括北市文山區、中正區、信義區、大安區，以及新北市永和區、中和區。
蔣萬安說，環保局將持續監測空氣品質，提醒民眾關閉門窗、外出戴口罩，持續留意空品狀況。
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