靠法扶獲賠312萬不繳律師費 准強制執行

陳姓女子等三人因過失致死案件獲法律扶助，之後透過和解取得八十七萬五千元至一百三十七萬五千元不等賠償，法扶要求繳回部分律師費，三人卻遲未付款。新竹地院裁定，三人應分別給付六千七百五十元、六千七百五十元及一萬三千五百元，准予強制執行。

裁定指出，陳女與另外二名陳姓男子二○二三年間因過失致死案件，向法律扶助基金會新竹分會申請法律扶助並獲准，三件扶助案件金額共四萬五百元。

相關案件後來在桃園地院成立和解，陳女、二名陳男與另名陳姓男子等四人，共取得五百五十萬元賠償，其中包含強制汽車責任保險理賠；其中一名陳男另取得五十萬元賠償。法扶計算，扣除二百萬元強制責任保險理賠後，陳女及其中一名陳男各取得八十七萬五千元，另名陳男則取得一百三十七萬五千元。

依法律扶助相關規定，受扶助人透過法律扶助取得具有財產價值的標的，且達一定金額，法扶分會經審查後，可要求受扶助人負擔全部或部分律師酬金及必要費用，作為「回饋金」。

法律扶助基金會審查委員會決定，取得八十七萬五千元的陳女及陳男，因取得財產價值超過五十萬元、未滿一百萬元，應各繳納半數回饋金六千七百五十元；取得一百三十七萬五千元的另名陳男，則應繳回全數一萬三千五百元。

法扶之後發函通知並催繳，但三人迄今仍未付款，因此向新竹地院聲請准予強制執行。

新竹地院審酌和解筆錄、回饋金結算審查表、審查決定通知書、催告函及郵政回執等資料，認定法扶已依法通知三人繳納，三人仍未給付，聲請強制執行有據。法官裁定，陳女及一名陳男應各給付法扶六千七百五十元，另名陳男應給付一萬三千五百元，可抗告。