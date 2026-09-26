快訊

亞運棒球Live／中華隊靠2失誤和安打先馳得點 1：0領先日本

獨旅前一刻出意外…6旬婦松機安檢完倒地驟逝 丈夫透漏病史

再連凍！中油宣布下周油價凍漲 累計擴大吸收規模達240億元

聽新聞
0:00 / 0:00

獨旅前一刻出意外…6旬婦松機安檢完倒地驟逝 丈夫透漏病史

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

今天是中秋連假第二天，66歲陳姓婦人獨自至松山機場搭機要去日本旅遊，在通過國際安檢線後方的行李整理區時，突倒地失去呼吸心跳，航空警察獲報趕抵，第一時間實施CPR並使用AED搶救後送醫，仍不治。警方事後聯繫上家屬，得知陳婦生前有高血壓，確切死亡原因待相驗後釐清。

航警局台北分局今天上午8點1分獲報，有人在松山機場國際安檢線後方行李整理區突然昏倒，隨即通報機場醫護站及營運安全組，現場同仁發現旅客情況危急，立即實施心肺復甦術（CPR）與操作自動體外心臟去顫器（AED）即時救護，直至醫護站護理師到達接手，後由松山機場消防隊送三軍總醫院松山分院搶救。

陳婦經緊急送醫搶救，上午9點多不治，由於她當時是獨自一人赴日旅遊，在場未有其他親友，航警隨後聯繫上她的丈夫；據家屬透露，陳婦生前有高血壓病史，至於確切死因仍待進一步相驗釐清。

面對中秋連假期間發生憾事，航警同仁感嘆，機場大家出國都是開開心心的，卻遇上突發死亡案，案例少之又少，心裡也感到難過與不捨。

66歲陳姓婦人今天上午要搭機前往日本，孰料在通過松山機場國際安檢線後方的行李整理區時，突然倒地失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
66歲陳姓婦人今天上午要搭機前往日本，孰料在通過松山機場國際安檢線後方的行李整理區時，突然倒地失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝

松山機場 高血壓 獨旅 安檢 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

松山機場驚傳旅客死亡 66歲婦要飛日本…過安檢整理行李突倒地送醫亡

中秋團圓遇死劫 花蓮重大車禍1死5輕重傷…車頭全毀35歲女不治

中秋憾事再添一死！台東出遊遭對向超車猛撞 一家2死3傷

陸30歲護士工作中倒下搶救10天過世！人社局稱「不符工傷」網炸鍋

相關新聞

國3服務區離奇命案…老婦命喪帳篷遺體已腐爛 相驗死因出爐

國道3號北上東山服務區一名年約70歲婦人23日獨自開車進服務區，在停車格旁搭帳篷過夜，隔天晚上帳篷倒塌、沒人注意。直到25日下午路人覺得奇怪報案，消防員打開帳篷發現婦人已明顯死亡。檢警今下午會同法醫相驗，參酌死者生前就醫狀況等，認死因為新冠肺炎導致心因性休克。

台南佳里撞球場不明原因大火 消防員打火兩小時撲滅器材設施付之一炬

台南市佳里區一家撞球場今天上午不明原因起火、竄出滾滾濃煙，路過民眾驚呼紛紛打電話報案，台南市消防局陸續出動27輛消防車57名消防員前往打火，所幸起火時球場還沒有營業，無人傷亡。

獨旅前一刻出意外…6旬婦松機安檢完倒地驟逝 丈夫透漏病史

今天是中秋連假第二天，66歲陳姓婦人獨自至松山機場搭機要去日本旅遊，在通過國際安檢線後方的行李整理區時，突倒地失去呼吸心跳，航空警察獲報趕抵，第一時間實施CPR並使用AED搶救後送醫，仍不治。警方事後聯繫上家屬，得知陳婦生前有高血壓，確切死亡原因待相驗後釐清。

店面招牌突然掉落 砸中機車女騎士整個人被活埋

今天上午屏東市逢甲路一家店面招牌突然整片掉落，砸中一名騎車經過50多歲的女騎士，整個人被埋在招牌堆中，消防局獲報後前往救援，將受困女子救出，意識清醒，緊急送醫後所幸無大礙，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

中秋受困海中！恆春半島觀光半潛艇擱淺 海巡急救援18人

中秋連假恆春半島湧入大批遊客，今天下午一艘觀光半潛艇在熱門景點紅柴坑漁港，因不明原因在沿岸附近擱淺。海巡人員獲報後前往救援，成功協助船上18人脫困上岸，人員均平安。詳細事發經過與擱淺原因有待進一步調查釐清。

從步道跌落營地、雙腿失去知覺 消防深入郡大林道救出35歲女

一名35歲女子與友人攀登南投縣信義鄉東巒大山，24日下午在喀塔朗溪營地附近不慎從步道跌落，下肢失去知覺。消防人員隔日上午深入山區接觸傷者，將她搬運至直升機吊掛點後，由空勤直升機吊掛送至竹山，再由救護車送醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。