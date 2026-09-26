獨旅前一刻出意外…6旬婦松機安檢完倒地驟逝 丈夫透漏病史

今天是中秋連假第二天，66歲陳姓婦人獨自至松山機場搭機要去日本旅遊，在通過國際安檢線後方的行李整理區時，突倒地失去呼吸心跳，航空警察獲報趕抵，第一時間實施CPR並使用AED搶救後送醫，仍不治。警方事後聯繫上家屬，得知陳婦生前有高血壓，確切死亡原因待相驗後釐清。

航警局台北分局今天上午8點1分獲報，有人在松山機場國際安檢線後方行李整理區突然昏倒，隨即通報機場醫護站及營運安全組，現場同仁發現旅客情況危急，立即實施心肺復甦術（CPR）與操作自動體外心臟去顫器（AED）即時救護，直至醫護站護理師到達接手，後由松山機場消防隊送三軍總醫院松山分院搶救。

陳婦經緊急送醫搶救，上午9點多不治，由於她當時是獨自一人赴日旅遊，在場未有其他親友，航警隨後聯繫上她的丈夫；據家屬透露，陳婦生前有高血壓病史，至於確切死因仍待進一步相驗釐清。

面對中秋連假期間發生憾事，航警同仁感嘆，機場大家出國都是開開心心的，卻遇上突發死亡案，案例少之又少，心裡也感到難過與不捨。