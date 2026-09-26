國3服務區離奇命案…老婦命喪帳篷遺體已腐爛 相驗死因出爐

檢警今下午會同法醫相驗，參酌死者生前就醫狀況等，認死者是因新冠肺炎導致心因性休克死亡。圖／翻攝畫面

國道3號北上東山服務區一名年約70歲婦人23日獨自開車進服務區，在停車格旁搭帳篷過夜，隔天晚上帳篷倒塌、沒人注意。直到25日下午路人覺得奇怪報案，消防員打開帳篷發現婦人已明顯死亡。檢警今下午會同法醫相驗，參酌死者生前就醫狀況等，認死因為新冠肺炎導致心因性休克。

台南地檢署說明，經現場監視影像等資料顯示，死者案發前相關經過時序如下：9月23日晚間7時06分進入服務區，7時14分進入賣場，8時13分至9時10分自車內取出折疊椅並搭帳篷；9月24日清晨4時10分帳篷晃動倒塌；9月25日被服務區員工發現。檢方指出，過程無其他人接近。

檢警今下午會同法醫相驗，檢方指出，經參酌死者生前就醫狀況等情況，相驗結果認定，死者是因新冠肺炎導致心因性休克死亡。而家屬對死因認定也無意見，也不知死者為何前往服務區，只知婦人平常有外出露營的習慣。

【中央社／台南26日電】

1名老婦昨天被發現陳屍於國道3號台南市東山服務區倒塌帳篷中，台南地檢署今天下午相驗，認定老婦死因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致心因性休克死亡，家屬也無意見。

南檢說明，經現場監視影像等資料顯示，死者23日晚上7時6分駕車進入東山服務區，7時14分進入賣場，8時13分至9時10分間從車內取出折疊椅及搭帳篷，24日凌晨4時10分帳篷晃動倒塌，昨天被服務區員工發現，過程無其他人接近。

南檢表示，家屬對死因認定無意見，也不知死者為何前往東山服務區，只知死者平常有外出露營習慣。

這名老婦昨天下午3時許被發現陳屍於國3東山服務區北上停車格倒塌帳篷中，消防、救護人員獲報立刻出動，協助警方割開帳篷，遺體已屍腐。