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從步道跌落營地、雙腿失去知覺 消防深入郡大林道救出35歲女

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

一名35歲女子與友人攀登南投縣信義鄉東巒大山，24日下午在喀塔朗溪營地附近不慎從步道跌落，下肢失去知覺。消防人員隔日上午深入山區接觸傷者，將她搬運至直升機吊掛點後，由空勤直升機吊掛送至竹山，再由救護車送醫。

許姓女山友24日上午8時40分與另名山友，從郡大林道33K入山，原訂29日下午3時下山，主要行程為東巒大山。下午1時許，35歲女子在喀塔朗溪營地旁林道活動時意外跌落，從步道摔至營地，導致下肢無感覺，同行山友晚間7時29分報案求援。

由於事發地點位於山區，消防搜救人員直到25日上午7時出動，8時50分抵達登山口後，再深入山區搜尋，直到中午12時37分才與傷者接觸。當時女子意識清醒，但下肢仍無感覺，搜救人員隨即協助搬運。

下午1時35分將傷者帶至吊掛點，並等待空勤直升機支援。直升機下午2時55分抵達現場，下午3時12分完成吊掛，3時29分降落竹山消防訓練中心。

隨後由名間消防分隊救護車接手，下午3時37分載送傷者前往竹山秀傳醫院，送醫時意識清醒，後續傷勢仍待醫療院所評估。

地面搜救人員25日晚間仍留在山區，於郡大林道42K紮營，隔天清晨拔營下撤，今天中午12時36分完成任務，平安返隊待命。

搜救人員深入郡大林道山區救援，歷經徒步搜尋及搬運，順利將傷者送出山區。圖／南投縣消防局提供
搜救人員深入郡大林道山區救援，歷經徒步搜尋及搬運，順利將傷者送出山區。圖／南投縣消防局提供

搜救人員深入郡大林道山區救援，歷經徒步搜尋及搬運，順利將傷者送出山區。圖／南投縣消防局提供
搜救人員深入郡大林道山區救援，歷經徒步搜尋及搬運，順利將傷者送出山區。圖／南投縣消防局提供

步道 南投縣 山友

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