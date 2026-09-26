聽新聞
0:00 / 0:00
從步道跌落營地、雙腿失去知覺 消防深入郡大林道救出35歲女
一名35歲女子與友人攀登南投縣信義鄉東巒大山，24日下午在喀塔朗溪營地附近不慎從步道跌落，下肢失去知覺。消防人員隔日上午深入山區接觸傷者，將她搬運至直升機吊掛點後，由空勤直升機吊掛送至竹山，再由救護車送醫。
許姓女山友24日上午8時40分與另名山友，從郡大林道33K入山，原訂29日下午3時下山，主要行程為東巒大山。下午1時許，35歲女子在喀塔朗溪營地旁林道活動時意外跌落，從步道摔至營地，導致下肢無感覺，同行山友晚間7時29分報案求援。
由於事發地點位於山區，消防搜救人員直到25日上午7時出動，8時50分抵達登山口後，再深入山區搜尋，直到中午12時37分才與傷者接觸。當時女子意識清醒，但下肢仍無感覺，搜救人員隨即協助搬運。
下午1時35分將傷者帶至吊掛點，並等待空勤直升機支援。直升機下午2時55分抵達現場，下午3時12分完成吊掛，3時29分降落竹山消防訓練中心。
隨後由名間消防分隊救護車接手，下午3時37分載送傷者前往竹山秀傳醫院，送醫時意識清醒，後續傷勢仍待醫療院所評估。
地面搜救人員25日晚間仍留在山區，於郡大林道42K紮營，隔天清晨拔營下撤，今天中午12時36分完成任務，平安返隊待命。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。