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中秋連假悲劇…台東金針山砂石車滾落山坡 7旬駕駛困車內慘死

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東太麻里金針山今天發生砂石車翻落山坡事故，沿金針山產業道路下山行駛，行經佳崙產業道路2.8公里處彎道時，因不明原因駛出路外，掉落山坡翻覆。警消趕抵後將司機救出，但已明顯死亡。

消防局指揮中心今天上午10時許接獲通報，指金針山無憂海景附近有車輛翻落山坡，隨即派遣大武大隊等救援人力前往搜救。消防人員上午10時31分發現翻覆的大貨車卡在山坡下方，車頭毀損嚴重，經確認司機受困車內，持續進行救援。

由於事故地點位於山區，車輛翻落數十公尺深山坡，消防人員持續進行脫困作業，直到上午11時28分將陳男救出，但經現場確認已明顯死亡，未再送醫。警方目前已介入調查，將進一步釐清陳男當時行車狀況，以及車輛為何在彎道駛出路外。

大武警察分局表示，詳細事故原因仍待調查釐清。山區道路彎道多且路面起伏較大，呼籲駕駛人行經山區道路時應注意路況，控制安全車速並保持專注，避免超速或分心，以降低事故發生風險。

砂石車翻落數十公尺深山坡，現場可見車輛翻落留下的明顯痕跡。圖／大武警分局提供
砂石車翻落數十公尺深山坡，現場可見車輛翻落留下的明顯痕跡。圖／大武警分局提供

台東太麻里金針山發生砂石車翻落山坡事故，車輛翻落數十公尺深山坡後翻覆，車頭毀損嚴重，70歲陳姓司機受困車內，經警消搶救後已明顯死亡。圖／大武警分局提供
台東太麻里金針山發生砂石車翻落山坡事故，車輛翻落數十公尺深山坡後翻覆，車頭毀損嚴重，70歲陳姓司機受困車內，經警消搶救後已明顯死亡。圖／大武警分局提供

台東 砂石車 司機 中秋

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