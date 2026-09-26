高雄男船上加油落海緊抓船身狂喊救命 警巡邏聞聲救人畫面曝

陳姓男子22日中午在高市林園中芸碼頭的船上加油不慎失足落海，陳緊抓船身卻無法上岸，因體力漸不支，狂喊救命，適巡邏員警聽呼救聲循聲搜尋，發現陳在水中雙手攀扶船身、僅露出一顆頭，警方在千鈞一髮之際，將救生圈套住陳男，順利將他救上船。

林園警分局中芸派出所所長胡天勝、警員劉家榮22日中午12時53分許執行巡邏勤務，行經漁港路中芸碼頭時，突然聽見一名男子的呼救聲，立即下車循聲查看，並分頭搜尋落水民眾。

後在碼頭其中一艘漁船旁發現65歲的陳姓男子雙手緊抓船身邊緣、僅露出一顆頭，在海中體力幾乎透支，警員劉家榮隨即取下岸邊救生圈，登上漁船，以救生圈套住陳男後，再奮力將其拉回船上。

陳男獲救後，如釋重負，向警方表示，當時正替漁船加油，疑一波海浪襲來導致船身晃動，讓他不慎失足跌落海中，所幸落水後仍能抓住船身等待救援時，大喊救命才被警方聽到將他救上岸。

警方隨後通知陳男家人，家人見陳能幸運被警方救上岸平安無恙，對警方及時伸出援手深表謝意。

陳姓男子22日中午在高市林園中芸碼頭的船上加油不慎失足落海，緊抓船身狂喊救命，適巡邏員警經過聞聲救人。記者石秀華／翻攝

陳姓男子22日中午在高市林園中芸碼頭的船上加油不慎失足落海，緊抓船身狂喊救命（紅圈處），適巡邏員警經過聞聲救人。記者石秀華／翻攝

陳姓男子22日中午在高市林園中芸碼頭的船上加油不慎失足落海，緊抓船身狂喊救命，適巡邏員警經過聞聲救人。記者石秀華／翻攝