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影／4人攀登中央尖山1人跌落溪谷骨折 空勤、消防陸空合力救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

登山團一行4人今天攀登台中市和平區中央尖山時，其中一名男團員不慎跌落溪谷，右小腿骨折無法行走，請求救援；空勤總隊今天派黑鷹直升機將傷者載下山，再由台中市消防局救護車接力救護，載到醫院治療。

台中市消防局今天上午9時1分獲報，和平區中央尖溪山屋山域事故案件，通知轄區梨山分隊整備完畢後出勤前往，由梨山分隊小隊長白秉承帶隊前往救援。據報該名登山團一行4人，50歲許姓團員不慎跌落溪谷，右小腿開放性骨折無法行走，意識清楚，請求消防局救援。消防局申請空勤總隊直升機救援。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天派出NA-705黑鷹直升機出勤，飛行組員正駕駛廖志杰、副駕駛張志豪、機工長 王健雄，消防署特搜隊隊員孫寬耀、李承勳。

今天上午10時49分從台中機場起飛定向目標區，到達完成高低空偵查、操作場域安全及障礙物狀況評估後進場由特搜隊員李承勳出艙實施吊掛作業，11時41分完成吊掛任務後隨即起飛定向東勢河濱公園，在東勢河濱公園落地，落地後將傷患交由消防局救護車轉送醫院。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天派黑鷹直升機救援，一名許姓山友在中央尖溪山屋附近不慎跌落溪谷，大腿開放性骨折、危及生命，直升機降落後，由台中市消防局派救護車接力救援。圖／台中市消防局提供
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天派黑鷹直升機救援，一名許姓山友在中央尖溪山屋附近不慎跌落溪谷，大腿開放性骨折、危及生命，直升機降落後，由台中市消防局派救護車接力救援。圖／台中市消防局提供

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天派黑鷹直升機救援，一名許姓山友在中央尖溪山屋附近不慎跌落溪谷，大腿開放性骨折、危及生命。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天派黑鷹直升機救援，一名許姓山友在中央尖溪山屋附近不慎跌落溪谷，大腿開放性骨折、危及生命。圖／空勤總隊提供

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