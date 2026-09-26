老婦開車到南二高東山服務區搭帳篷過夜 兩天後被發現死在棚內

國道3號北上東山服務區一名年約70歲婦人23日獨自開車進服務區，在停車格旁搭帳篷過夜，隔天晚上帳篷倒塌、沒人注意。直到25日下午路人覺得奇怪報案，消防員打開帳篷發現婦人已明顯死亡。

警方初步勘驗遺體身上無明顯外傷，察看監視器有沒有人與死者接觸，初步排除他殺可能。

警方表示，已報請檢察官今天相驗釐清死因。死者為何獨自到服務區搭帳篷、死亡時間及帳篷倒塌原因，「將請示檢察官核准後，再行對外說明發布」。

警方調查，婦人23日進入東山服務區停車並在車前搭帳篷夜宿。24日深夜曾起身到服務區廁所，返回帳篷不久後，帳篷突然劇烈晃動，隨後倒塌，婦人便不再移動出現。直到昨天下午民眾發現停車格旁有帳篷倒塌看起來怪怪的可能有人受困。國道警察與消防員打開帳篷後發現婦人已明顯死亡，遺體遭帳篷布及骨架包覆，現場有屍水流出。

老婦獨自開車到南二高東山服務區搭帳篷過夜，兩天後路人發現死在棚內。圖／翻攝畫面