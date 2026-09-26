松山機場驚傳旅客死亡 66歲婦要飛日本…過安檢整理行李突倒地送醫亡

松山機場驚傳旅客死亡意外！66歲陳姓女子今天上午獨自搭機前往日本，孰料在通過國際安檢線後方的行李整理區時，突然倒地失去呼吸心跳，航警獲報趕抵，第一時間接力實施CPR並使用AED搶救，隨後送三軍總醫院松山分院急救，不幸陳女經搶救仍宣告不治。

航警局台北分局今天上午8點1分獲報，有人在松山機場國際安檢線後方行李整理區突然昏倒，立即通報機場醫護站及營運安全組，現場同仁初步檢視，發現旅客情況危急，立即給予實施心肺復甦術（CPR）與操作自動體外心臟去顫器（AED）即時救護，直至醫護站護理師到達接手，後由松山機場消防隊送三軍總醫院松山分院搶救。

孰料陳女經緊急送醫搶救，仍在上午9點多宣告不治，由於她當時是獨自一人出國、在場未有其他親友，航警事後已聯繫上家屬；至於陳女確切死因及生前是否有相關病史，仍待進一步相驗釐清。

航警呼籲，國人出國旅遊請隨時注意自身健康狀況，若於機場內身體感到不適，請立即向現場工作人員或航警尋求協助。