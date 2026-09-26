高雄轎車變換車道被撞進輕軌軌道 網酸：首次在輕軌站烤肉有點緊張

許姓男子昨晚近8時許駕車沿高市大順二路外側車道欲變換至內側時，後方吳姓男子的車來不及閃避撞上，導致許男的車打滑衝進輕軌軌道卡住，由於昨正值中秋夜晚，事故被不少網友拍下PO網，有網友酸駕駛，「第一次在輕軌站烤肉有點緊張」。

昨中秋節夜晚， 高雄輕軌樹德家商站發生轎車逆向卡在軌道的意外，畫面被不少目擊網友拍下PO上Threads，有網友質疑「這逆向角度到底是怎麼開上去的」、「逆向又吃草，很想知道駕駛在想什麼」。

有網友笑稱「這片草地沒有人，不然就在這邊烤肉吧」、「第一次在輕軌站烤肉，有點緊張」。有內行的網友研判，「看起來是左後方先被撞，被撞的車嚇到，踩油門打左就騎上輕軌了」。

轄區三民二警分局指出，許姓男子昨晚7時55分許駕車沿大順二路北往南的外側車道欲變換至內側車道時，行駛在後方的吳姓男子（40歲）來不及反應當場撞及許男轎車左後方，導致許男向左打滑後撞及路緣石後衝入輕軌軌道，所幸現場無人受傷。

警方表示，事故造成輕軌列車停駛約半小時，晚間8時25分事故排除後已恢復正常通行；警方獲報到場處置，許、吳2名駕駛經檢測均未發現酒駕情形。

警方初步研判當時許男行車未注意兩車並行的間隔距離，被撞後又侵入輕軌軌道區專有路權，將分別依違反道路交通安全規則第94條第3項規定及大眾捷運法第50條第1項第3款，處1500元以上7500元以下罰鍰，另依過失妨害舟車行駛安全罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

許姓男子昨晚近8時許駕車在高市大順二路變換車道不慎，遭吳姓男子的車撞及，後打滑衝進輕軌軌道卡住。記者石秀華／翻攝