新竹高鐵停車被「加料」安全帽飄濃騷味 警：恐觸毀損罪

新竹高鐵站周邊傳出安全帽疑遭人惡意尿尿！一名網友在Threads控訴，去年8月及昨晚兩度中招，發文後陸續有6人表示曾遇類似情況，地點包含高鐵站及嘉祥五路停車格。警方提醒，汙染、毀損他人財物恐涉及刑事毀損罪和民事賠償責任。

原PO昨晚在Threads發文，表示自己在新竹高鐵站附近停車，已經兩度遇到安全帽疑遭人惡意尿尿，第一次發生在去年8月，第二次則是昨晚，因離開時走得太急，未將安全帽收進車廂，沒想到取車時又發現安全帽內出現大量不明液體。

原PO表示，起初還懷疑是否為其他液體，但再次聞過後，認為就是尿液，且這次液體量相當多，讓她崩潰直呼「已經兩次了我快瘋了」，也提醒其他騎士，能將安全帽放進車廂就盡量收妥。

貼文曝光後陸續出現其他網友分享類似經驗。原PO表示，目前已有約6人向她反映曾遇過安全帽疑遭「加料」情況，而且並非集中在單一路段，包含路邊停車格、高鐵站周邊、高鐵站，以及嘉祥五路大樓旁的路邊停車格，都有人聲稱有相同遭遇。

警方提醒，任意以尿液等方式汙染、毀損他人財物，可能涉及毀損等刑事責任，切勿因一時衝動或惡作劇而觸法，也可能須負擔相關民事賠償責任。警方呼籲，民眾在公共場所應遵守公德、尊重他人財物，如有如廁需求應使用合法公共設施，共同維護公共環境。