合歡山公路休旅車撞護欄竟「掛」在半空！台14甲自撞3人無傷

中秋連假首日，南投台14甲線昨天發生驚險自撞事故，一名55歲曾姓女子開車載著2名乘客，行經17.5公里處時，疑未注意路況擦撞路旁護欄，休旅車竟整輛斜插在護欄上，所幸車內3人均未受傷。警方調查曾女酒測值為零，詳細肇因仍待釐清。

警方指出，曾女昨天下午4時許駕車，沿台14甲線由武嶺往清境方向行駛，行經事故路段時，車輛突然偏離車道撞上路旁護欄，強大撞擊力道造成車輛卡在護欄上，形成驚險畫面。

事故發生後，警方到場處理，發現曾女及車上2名乘客均未受傷，經酒測曾女酒測值為零，初步排除酒駕因素。至於是否因未注意路況、車速或其他因素導致事故，警方仍進一步調查釐清。

台14甲線為山區道路，部分路段彎道多、路幅狹窄，加上連假期間前往清境、合歡山一帶車流增加，警方提醒駕駛人行經山區道路務必減速慢行，遇彎道、下坡及視線不良路段更應提高警覺，保持安全車距，切勿因趕路超速或分心，以免發生意外。

中秋連假首日，台14甲線發生自撞事故，休旅車斜插護欄，所幸未造成人員傷亡。圖／警方提供

曾姓女子駕車行經台14甲線17.5公里處發生自撞，路旁鐵製護欄遭撞擊變形、位移。圖／警方提供

南投台14甲線發生自撞事故，休旅車撞擊護欄後斜插其上，所幸車內3人均未受傷。圖／警方提供